В Тюмени юный хоккеист получил сотрясение мозга

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

12-летнему жителю Тюмени во время игры шайба прилетела в голову. Фельдшеры скорой помощи диагностировали у него сотрясение мозга, сообщает медучреждение.

"Мальчик жаловался на головокружение и тошноту. Рану в области лба размером 4 на 1,5 сантиметра медики обработали и наложили тугую повязку, а перед транспортировкой для фиксации шейного отдела позвоночника надели на пострадавшего воротник Шанца. Пациента доставили в Областную клиническую больницу № 2 и передали врачам для обследования", - рассказали на станции скорой помощи.

Медики предупреждают, что даже любительская игра в хоккей во дворе – дело серьезное, и чтобы уберечь детей от спортивных травм, необходимо приобретать защитную экипировку: шлем, щитки, перчатки.

Всего с 30 по 31 января врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 тыс. 195 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступило 621 вызов, остальные – в неотложной. В стационары доставлено 572 пациента.