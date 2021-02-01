Телеканал "Тюменское время" отмечает десятилетие

| Фото: ИА «Сибинформбюро» | Фото: ИА «Сибинформбюро»

Телеканал "Тюменское время" отмечает десятилетие 1 февраля. Это одно из самых популярных и цитируемых СМИ Тюменской области. Ежедневно программы и ток-шоу тюменцев смотрят более 60 тысяч зрителей.

Аудитория телеканала — это взрослые люди, которых интересуют новости, аналитика и ток-шоу. В крупных городах области телеканал подключен у 230 тыс. 549 абонентов кабельных сетей, сообщает ИА "Сибинформбюро".

В 2020 году "Тюменское время" стало официальным телеканалом регионального оперативного штаба по профилактике коронавируса. В эфир было запущено несколько крупных проектов. Нужно отметить, что декабрьское обращение губернатора Тюменской области Александра Моора из студии посмотрели около полумиллиона тюменцев.

| Фото: ИА «Сибинформбюро» | Фото: ИА «Сибинформбюро»

Больше миллиона человек заинтересовались бизнес-реалити "Тюменская марка". В декабре 2020 телеканал стал площадкой "Тюменского экспортного форума".

Финал викторины "Время Побед" - самая популярная программа в Тюмени. Доля зрителей тогда достигла 13%, к примеру, столько же набирает передача Андрея Малахова на "России 1".

| Фото: ИА «Сибинформбюро» | Фото: ИА «Сибинформбюро»

Из-за пандемии в телеформат перешли многие массовые мероприятия. К примеру, на День России "Тюменское время" провело телемарафон. К эфиру подключились даже Белоруссия, Казахстан и Узбекистан.

Подчеркнем, команда "Тюменского времени" добилась успеха на российском уровне: за десять лет корреспонденты, режиссеры и дизайнеры канала получили несколько профессиональных наград.

Так, в 2017 году статуэтку "ТЭФИ-регион" получил телевизионный фильм "Случайный вальс", в 2018 — программа "Утро с вами", в 2019 — "Картина недели". В 2020 году "Тюменское время" выиграло статуэтку за обновленный дизайн, а корреспондент Татьяна Воротилова победила в "ТЭФИ-Капитал" за сюжет о юном кулинаре Петре Куликове.