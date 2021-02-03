Тюменские артисты подготовили концерт к 8 Марта
| Фото: Дворец культуры "Нефтяник" (архив)
Концертную программу "Я милую узнаю…" представят артисты Тюменского концертно-театрального объединения на сцене ДК "Нефтяник" 7 марта.
В программе, посвященной 8 марта: эстрадно-джжазовый оркестр "Золотая труба", вокал-группа "Санрайз", вокальный ансамбль "Парафраз".
Солисты: Сергей Дьяконов-Дьяченков, Виктория Некрасова, Светлана Костко, Юлия Варламова, Марина Штанько, Светлана Гриценко.
Ведущий программы - актер театра и кино Леван Допуа.
Приобрести билеты можно в кассах Тюменского концертно-театрального объединения или на сайте.