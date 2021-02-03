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Тюменские артисты подготовили концерт к 8 Марта

Общество, 08:09 03 февраля 2021

Дворец культуры "Нефтяник" (архив) | Фото: Дворец культуры "Нефтяник" (архив)

Концертную программу "Я милую узнаю…" представят артисты Тюменского концертно-театрального объединения на сцене ДК "Нефтяник" 7 марта.

В программе, посвященной 8 марта: эстрадно-джжазовый оркестр "Золотая труба", вокал-группа "Санрайз", вокальный ансамбль "Парафраз".

Солисты: Сергей Дьяконов-Дьяченков, Виктория Некрасова, Светлана Костко, Юлия Варламова, Марина Штанько, Светлана Гриценко.

Ведущий программы - актер театра и кино Леван Допуа.

Приобрести билеты можно в кассах Тюменского концертно-театрального объединения или на сайте.

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# концерт , Тюменское концертно-театральное объединение

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