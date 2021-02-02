В Ялуторовском районе в 2021 году к природному газу подключат 210 домов

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210 домов Ялуторовского района подключат к природному газу в 2021 году. Строительству газораспределительных сетей пройдет в дер. Анисимовка, селах Новоатьялово и Хохлово.

В администрации муниципального образования напомнили, что в 2021 году выделены субвенции в размере 1 млн 400 тыс. рублей на газификацию жилых домов льготной категории граждан. Субсидия распространяется на льготников, перечень которых утвержден постановлением правительства Тюменской области от 05.05.2008 №127-п.

В Ялуторовском районе в 2020 г. к природному газу подключили 145 жителей в сёлах Беркут, Киева, Зиново. На газификацию жилых домов льготной категории граждан выделены субвенции в размере 840 тыс. рублей. Заключено шесть договоров по оказанию помощи льготным категориям граждан. Затраты составили более 205 тыс. рублей.

Анжела Лебедева