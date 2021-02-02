Проект Червишевской школы по развитию детского чтения отмечен на всероссийском уровне

| фото с сайта Онохинской СОШ (филиала Червишевской СОШ) | фото с сайта Онохинской СОШ (филиала Червишевской СОШ)

Проект Червишевской средней школы и ее филиалов "Читающая школа — успешная школа" вошел в число победителей конкурса лучших региональных практик в сфере детства. Конкурс, организованный Агентством стратегических инициатив, впервые проходил в режиме онлайн. В списке победителей 15 разработок из 11 регионов России.

Как рассказала автор проекта, заместитель директора Червишевской СОШ Раиса Бруцкая, реализация мероприятий стартовала в 2018 году в Онохинской школе, которая сейчас является филиалом Червишевской СОШ. Позже практику начали применять в Червишевской и Акияровской школах.

"Проект направлен на поддержку детского и юношеского чтения, на привлечение внимания к книге детей и их родителей, жителей населенного пункта. Мы проводим определенные мероприятия, а педагоги изучают различные технологии по работе со смысловым чтением. Мы рассматриваем чтение как метапредметный результат или функциональную грамотность человека", - рассказала Раиса Бруцкая.

По результатам анкетирования учеников 5-9 классов Онохинской школы, 60% из них любят читать, и не только книги, которые изучают в школе, но и другую художественную литературу. Периодику читают 20%, энциклопедии — 10%. Только в 45% семей постоянно читают книги, но обсуждают их лишь 15%. Этим, по мнению авторов, и объясняется необходимость создания в образовательной организации читательской среды, способствующей вовлечению семьи в процесс чтения.

В рамках проекта "Читающая школа — успешная школа" разработан план мероприятий для детей, родителей и педагогов. Так, для ребят в школе проводят литературные гостиные и часы тихого чтения, работают читательские семейные клубы, кружок "Интеллектуальные витаминки". Кроме того, педагоги организуют фестиваль семейных проектов, конкурсы, выставки, викторины, предметные конференции и олимпиады.

| фото с сайта Онохинской СОШ (филиала Червишевской СОШ) | фото с сайта Онохинской СОШ (филиала Червишевской СОШ)

Педагоги совместно с сотрудниками библиотек участвуют в разработке программ по формированию читательской грамотности. Для специалистов организуют семинары и литературные гостиные.

| фото с сайта Онохинской СОШ (филиала Червишевской СОШ) | фото с сайта Онохинской СОШ (филиала Червишевской СОШ)

Привлекают к работе и родителей. Они приходят на практикумы, квесты, семинары и вебинары. Реализуется проект "Читающая мама — читающая семья", проводится презентация детских книг для родителей "Книги моей домашней библиотеки".

| фото с сайта Онохинской СОШ (филиала Червишевской СОШ) | фото с сайта Онохинской СОШ (филиала Червишевской СОШ)

"Проект мы реализуем по 2021 год. Но планируем продолжить его, потому что чтение – это одной из приоритетных направлений в деятельности школы. Ребенок будет успешным, если он будет уметь читать любые тексты, любую информацию, в том числе и в интернет-пространстве", - добавила Раиса Бруцкая.

Уже сейчас проектом заинтересовались специалисты других школ Тюменского района, а также Липецка, Санкт-Петербурга, Челябинска и Екатеринбурга. Педагоги Онохинской СОШ проводят обучающие мероприятия для педагогов 14 школ Тюменского района. В формате онлайн проводят вебинары для педагогов других регионов.

Любовь Голышева