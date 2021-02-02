  • 2 февраля 20212.02.2021вторник
  • В Тюмени -4..-6 С 5 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тобольске с поличным задержали наркодельца

Происшествия, 13:56 02 февраля 2021

Тюменский ЛО МВД России на транспорте | Фото: Тюменский ЛО МВД России на транспорте

Мужчину, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков, осудят в Тобольске, сообщает Тюменский ЛО МВД России на транспорте.

В октябре 2020 года транспортные полицейские Тобольска задержали 27-летнюю местную жительницу, у которой изъяли 0,1425 гр. наркотического вещества. Женщина пояснила, что наркотик приобрела у неизвестного лица бесконтактным способом. Часть наркотика впоследствии употребила, а другую часть сбыла за 1 тыс. рублей.

Спустя месяц полицейские задержали ранее судимого за хранение наркотиков 29-летнего жителя Вагайского района, который сбыл тоболячке наркотик. В личных вещах у него были обнаружены и изъяты 10 свертков с наркотиками.

Злоумышленник фасовал наркотики и готовил их к сбыту в арендованной квартире, при осмотре которой транспортные полицейские обнаружили рюкзак, из которого изъяли свертки с веществом светлого цвета и 20 таблеток. Кроме того, полицейские изъяли четыре закладки, сделанные злоумышленником накануне задержания.

В отношении задержанного было возбуждено два уголовных дела.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# наркотики , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:56 02.02.2021В Тобольске с поличным задержали наркодельца
13:23 02.02.2021Тюменец ограбил квартиру соседа, пока тот лежал в больнице
12:51 02.02.2021Житель Нижневартовска пришел на незаконную акцию с молотком
12:49 02.02.2021В Тобольске заблудившегося рыбака искали больше суток