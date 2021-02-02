В Тобольске с поличным задержали наркодельца

| Фото: Тюменский ЛО МВД России на транспорте | Фото: Тюменский ЛО МВД России на транспорте

Мужчину, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков, осудят в Тобольске, сообщает Тюменский ЛО МВД России на транспорте.

В октябре 2020 года транспортные полицейские Тобольска задержали 27-летнюю местную жительницу, у которой изъяли 0,1425 гр. наркотического вещества. Женщина пояснила, что наркотик приобрела у неизвестного лица бесконтактным способом. Часть наркотика впоследствии употребила, а другую часть сбыла за 1 тыс. рублей.

Спустя месяц полицейские задержали ранее судимого за хранение наркотиков 29-летнего жителя Вагайского района, который сбыл тоболячке наркотик. В личных вещах у него были обнаружены и изъяты 10 свертков с наркотиками.

Злоумышленник фасовал наркотики и готовил их к сбыту в арендованной квартире, при осмотре которой транспортные полицейские обнаружили рюкзак, из которого изъяли свертки с веществом светлого цвета и 20 таблеток. Кроме того, полицейские изъяли четыре закладки, сделанные злоумышленником накануне задержания.

В отношении задержанного было возбуждено два уголовных дела.