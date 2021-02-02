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Вика, Даша и Соня стали самыми популярными именами в Викуловском районе

Общество, 14:07 02 февраля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Виктория, Дарья и София стали самыми популярными женскими именами в Викуловском районе в 2020 году. Среди мужских имен лидируют Александр, Дмитрий и Сергей.

Как рассказала начальник Викуловского отдела ЗАГС Светлана Плюхина, всего за год в районе родились 136 малышей: 75 мальчиков и 61 девочка. Для сравнения: в 2019 году зарегистрировано 115 новорожденных.

Брак викуловчане расторгали чаще, чем заключали: на 55 регистраций в 2020 году пришлось 56 разводов. Большинство пар – 52 – разводились по решению суда. 28 человек установили отцовство, двое из них – также по решению суда.

Всего за год Викуловский отдел ЗАГС зарегистрировал 523 записи актов гражданского состояния, в 39 случаях внесены изменения в ранее существующие акты.

Евгения Шевцова

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# Викуловский район , ЗАГС , имена

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