350 мусорных контейнеров установили в Абатском и Бердюжском районах

| Фото: Тюменское экологическое объединение | Фото: Тюменское экологическое объединение

Более 350 новых емкостей для сбора коммунальных отходов установили в Абатском и Бердюжском районе 1 февраля. Теперь местным жителям не потребуется встречать мусоровоз по расписанию, сообщает Тюменское экологическое объединение.

Площадки для баков оборудовали администрации муниципалитетов, региональный оператор установил современные контейнеры.

"В большинстве населенных пунктов этих районов раньше никогда не было ни контейнерных площадок, ни самих контейнеров. Надеемся, что граждане быстро привыкнут к нововведению и оценят все преимущества", – пояснила первый заместитель руководителя "ТЭО" Светлана Петренко.

В контейнеры нельзя выбрасывать предметы, которые не относятся к ТКО. Например, ртутные лампы или батарейки, строительные, биологические, медицинские и другие опасные отходы. Также нельзя помещать в баки жидкости, горючие и тлеющие предметы, чтобы не допустить возгорание.

Вопросы о правилах обращения с коммунальными отходами и вывозе мусора жители Тюменской области могут задать по телефону: 8-800-250-73-26 ежедневно с 7 до 22 часов.