В Тюменской области определят лучших сценаристов

| Фото: dnkstroitel.ru | Фото: dnkstroitel.ru

Конкурс "Сценарист" для жителей старше 18 лет стартовал в Тюменской области. Прием заявок продлится до 3 марта, сообщает региональный департамент культуры.

Заявки принимают только от муниципальных учреждений культуры по номинациям: "Сценарий концертной программы" и "Сценарий праздника (народные, национальные, государственные, традиционные, профессиональные)". Нужно направить их по адресу электронной почты kultura_stroitel@mail.ru или в специальной форме на сайте дворца национальных культур "Строитель".

Победители в каждой номинации получат 50 тыс. рублей на реализацию своего проекта. Деньги перечислят на расчетный счет муниципального учреждения культуры Тюменской области, от которого подана заявка.

Положение о конкурсе здесь.