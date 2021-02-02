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Ишим победил во Всероссийском конкурсе МЧС России

Общество, 16:08 02 февраля 2021

из личного архива Юлии Дериглазовой | Фото: из личного архива Юлии Дериглазовой

Ишим признан лучшим среди участников пилотного проекта МЧС России "Мой город – без опасностей". Он вошел в число 16 победителей, которые названы наиболее устойчивыми к чрезвычайным ситуациям. Всего в конкурсе приняли участие 285 городских округов, городских поселений и муниципальных районов из 70 субъектов Российской Федерации.

"Оценивались способность принимать решения в сложной оперативной обстановке, практические навыки работы в экстремальных ситуациях и многое другое. В Ишиме ведется ежедневная работа по обеспечению безопасности жизнедеятельности граждан, поэтому считаю, что город победил в честной конкурентной борьбе", - подчеркнул директор управления по делам ГО и ЧС Ишима Сергей Данилов.

Организаторы проекта предусмотрели четыре категории, в которых выбирали победителей в зависимости от количества проживающего населения. В каждой из них составили рейтинг наиболее подготовленных к различным чрезвычайным ситуациям муниципалитетов, а также определили лучшие программы по практическому обеспечению безопасности населения.

Победители проекта смогут вступить в кампанию по повышению устойчивости городов и получить соответствующие международные сертификаты, сообщает всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

Инна Кондрашкина

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# ГУ МЧС России , Ишим , проекты

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