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В Тюмени самолет ATR доставили по воздуху на площадку авиационного музея

Общество, 18:53 02 февраля 2021

ЮТэйр, Денис Бушковский

Самолет ATR-42-300 из аэропорта Рощино доставили вертолетом Ми-26 на территорию аэродрома Плеханово. Здесь откроют музей авиационной техники. Договоренность о его создании достигнута между администрацией Тюмени и компанией "ЮТэйр".

По информации авиакомпании, музейный экспонат весит 10 тонн. Средняя скорость, которую развивал вертолет при транспортировке судна, составила 80 км/ч.

ЮТэйр, Денис Бушковский ЮТэйр, Денис Бушковский ЮТэйр, Денис Бушковский ﻿

Добавим, турбовинтовой среднемагистральный пассажирский самолёт ATR-42-300 производили на франко-итальянском концерне ATR с 1984 г. Число "42" означает, что количество пассажирских мест варьируется между 40 и 50. Он рассчитан на дальность до 1500 км. На базе этого самолёта построен ATR-72.

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# вертолет , музей авиации , самолет

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