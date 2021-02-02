В Тюмени самолет ATR доставили по воздуху на площадку авиационного музея

ЮТэйр, Денис Бушковский ЮТэйр, Денис Бушковский

Самолет ATR-42-300 из аэропорта Рощино доставили вертолетом Ми-26 на территорию аэродрома Плеханово. Здесь откроют музей авиационной техники. Договоренность о его создании достигнута между администрацией Тюмени и компанией "ЮТэйр".

По информации авиакомпании, музейный экспонат весит 10 тонн. Средняя скорость, которую развивал вертолет при транспортировке судна, составила 80 км/ч.

Добавим, турбовинтовой среднемагистральный пассажирский самолёт ATR-42-300 производили на франко-итальянском концерне ATR с 1984 г. Число "42" означает, что количество пассажирских мест варьируется между 40 и 50. Он рассчитан на дальность до 1500 км. На базе этого самолёта построен ATR-72.