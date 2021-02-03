О преподавании онлайн расскажут тюменские педагоги для Пушкинского конкурса

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

К участию в Международном Пушкинском конкурсе приглашают учителей русского языка Тюменской области. Педагогам предлагают поразмышлять на тему: "Русский онлайн в пандемию: испытание или шанс?", сообщает департамент образования администрации Тюмени.

Объем творческой работы должен быть не более 10 тыс. знаков с учетом пробелов и знаков препинания.

Заявки принимают до 15 апреля по электронной почте: pushkonkurs@rg.ru.

50 лауреатов конкурса наградят дипломами и денежными премиями в размере 20 тыс. рублей. Подробная информация - в Положении.