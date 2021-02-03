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Тюменцы могут побить рекорд Ханты-Мансийска по вязанию шарфа

Общество, 14:05 03 февраля 2021

admhmansy.ru

Связать самый длинный шарф в России планируют в Тюмени. Акция приурочена к Международному женскому дню.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" художественный руководитель Дома культуры "Водинк" Елена Афанасьева, принять участие в создании аксессуара может любой желающий. Для этого нужно до 4 марта принести свою часть шарфа в Дом культуры "Водник" по адресу Судоремонтная, 1а. Ширина шарфика должна быть 40 сантиметров – это 68 петель. Нитки и цвет могут быть любыми.

"Такая акция проводится в Тюмени впервые. Мы хотим в этот весенний праздник объединить всех, подарить нашим прекрасным дамам теплоту и красоту. Надеемся, что горожане откликнутся и вместе мы поставим новый рекорд", - рассказала она.

Отметим, пока самый длинный шарф России находится в Ханты-Мансийске. Его длина - 103 метра, ширина - 30 сантиметров. Шарф занесли в Книгу рекордов России. На его создание ушло 308 мотков ниток синего, голубого и белого цвета, а над изготовлением трудились 25 мастериц.

Любовь Голышева

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# акция , вязание , Международный женский день

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