Тюменцы напишут Всероссийский диктант по немецкому языку

| Фото: организаторов акции «Tolles Diktat» | Фото: организаторов акции «Tolles Diktat»

На Всероссийскую открытую акцию "Tolles Diktat" приглашают жителей Тюменской области с 19 по 24 февраля. Написать диктант по немецкому языку могут все желающие, открыта регистрация, сообщают организаторы.

Онлайн-трансляция диктанта начнется 19 февраля в 13 часов (по мск), зарегистрироваться и подключиться можно из любой точки мира. Необходимо указать уровень владения немецким языком: A1, A2 и B2. Текст для уровня С не предусмотрен. Трансляция станет доступна в личном кабинете в указанное время.

После написания диктанта участник сохраняет свою работу и ему становится доступен оригинал текста. Это позволит провести самостоятельную проверку и увидеть свои ошибки. Сертификат участника можно будет скачать в личном кабинете.

В разных регионах страны будут работать офлайн-площадок, список будет опубликован на официальном сайте акции.