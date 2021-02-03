В Тюмени планируют построить мини-дендропарк

Фото пресс-службы ГУС ТО Фото пресс-службы ГУС ТО

Мини-дендропарк может быть создан на территории выставочного центра малоэтажного строительства "Свой дом" в Тюмени, сообщили корреспонденту "Тюменской линии" в Главном управлении строительства Тюменской области.

Проект парка разработал и представил в Тюмени коллектив архитекторов АРХИД ТИУ. Согласно планировочной концепции, площадка экспоцентра устроена по усадебному принципу в виде нескольких функциональных зон: гостевая зона, всесезонный сад, зона фруктового сада и огорода, зона тематических садов, лаунж-зона, детские и спортивные площадки.

Композиции растений в формате миниатюрных садов призваны продемонстрировать готовые ландшафтные решения и возможные стилевые направления сада, стать наглядной коллекцией идей для будущих владельцев загородной недвижимости. В экспозиции будут представлены не менее 150 редких растений.

На площадке экспоцентра разместятся 13 выставочных домов из разных материалов. Уже проведена инженерная подготовка участка, идет строительство демонстрационного дома из газобетона. Весной 2021 года планируется начать возведение еще четырех коттеджей.

"Ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции, сказалась на росте интереса граждан к загородному жилью. Поэтому создание инструмента поддержки малоэтажного жилищного строительства повысит качество жизни на селе, а также расширит архитектурные возможности застройщиков", - рассказал заместитель губернатора Тюменской области, начальник областного Главного управления строительства Сергей Шустов.

В 2020 году в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" в Тюменской области введено 1,581 млн кв. м жилья, из них более 500 тыс. кв. м пришлось на индивидуальное жилищное строительство, и составило 105% к показателю 2019 года.

Проект строительства экспоцентра реализуется под патронажем инвестиционного агентства Тюменской области при экспертном участии областного Главного управления строительства, Тюменской областной думы, регионального филиала Федеральной кадастровой палаты и других профильных структур.