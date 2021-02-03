Вебинар по детской интернет-безопасности проведут в Тюменской области

| Фото: Министерство просвещения РФ | Фото: Министерство просвещения РФ

Вебинар для родителей "Kaspersky Safe Kids с заботой об интернет-безопасности учеников начальных классов" пройдет на платформе тюменской "Точки кипения" 5 февраля в 16 часов, сообщают организаторы.

На вебинаре родители узнают, как обеспечить детскую информационную безопасность в Интернете и где получить бесплатные лицензионные ключи в рамках специальной программы Kaspersky Safe Kids. Всего родителям учеников начальных классов будет выдано порядка 13 тыс. бесплатных лицензий.

Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.