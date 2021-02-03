В Тюменской области завод по выпуску гормональных препаратов запустят в 2021 году

скриншот видео АО "Фармасинтез" ВКонтакте скриншот видео АО "Фармасинтез" ВКонтакте

Завод по выпуску гормональных препаратов и линейку сахароснижающих средств АО "Фармасинтез" запустит в Тюменской области в мае 2021 года. Такое решение принято в ходе переговоров с президентом компании Викрамом Пунией.

Об этом директор департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков сообщил в Instagram.

Переговоры состоялись в Москве 3 февраля. Машуков подчеркнул, что АО "Фармасинтез" активно сотрудничает с Тюменской областью. Строительство завода по выпуску гормональных препаратов и запуск линейки сахароснижающих средств выходят на финишную прямую.

с личного аккаунта Антона Машукова в Instagram с личного аккаунта Антона Машукова в Instagram

"В эти проекты компания инвестировала более 4 миллиардов рублей. Со стороны тюменского правительства мы оказали необходимую поддержку - субсидировали первый взнос по лизингу оборудования", - сказал директор регионального департамента инвестполитики.

Глава фармацевтической компании рассказал о своих планах по производству кардиопрепаратов в Тюменской области. На эти цели будет направлен еще больший объем инвестиций.

"Сегодня мы совместно структурировали новый проект. Уверен, скоро выйдем на конкретные договоренности и намеченные планы будут реализованы", - подчеркнул Антон Машуков.

Анжела Лебедева