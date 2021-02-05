Театр из Тобольска представит три спектакля на сцене тюменского "Нефтяника"

| Фото: Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Три спектакля Тобольского драматического театра им. П.П.Ершова покажут на сцене ДК "Нефтяник" в Тюмени с 6 по 8 апреля, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

6 апреля в 19 часов тюменцам покажут спектакль "Собаки" по повести Константина Сергиенко "До свидания, овраг". Герои постановки — бродячие собаки — вечно голодные, без крыши над головой, у которых есть только овраг. Но в душе у каждой из этих собак живет мечта о своем человеке.

7 апреля в 11 и 14 часов начнутся показы спектаклей "Сказка о царе Салтане". Зрителей ждет красивая музыкальная постановка с множеством ярких игровых и пластических моментов. В сказке отображена широкая палитра человеческих эмоций, она создана для семейного просмотра.

7 апреля в 19 часов актеры представят комедию "Моя жена – лгунья". "Как избежать развода, когда муж постоянно ревнует свою жену, принимая за измену любой, даже самый невинный поступок? И все потому, что молодая женщина любит проводить время с друзьями и бывать в обществе. Чтобы не огорчать мужа и не подвести друзей, ей приходится придумывать всякие оправдания, но тот принимает их за женские уловки и обвиняет свою любимую во лжи", — анонсируют организаторы.

8 апреля в 19 часов завершит гастроли комедия "На бойком месте". Хитрый и хваткий жулик Бессудный заставляет жену и сестру развлекать потенциальных жертв. Ушлая Евгения всегда была примером изворотливости и лживости, а ее тихая, скромная свояченица обычно оказывалась лишь жертвой чужих интриг. Здесь все лицедействуют, используя по полной программе преимущества "бойкого места".

Приобрести билеты можно в кассах Тюменского концертно-театрального объединения или на сайте.