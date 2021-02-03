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В Тюмени выберут самого классного папу

Общество, 17:52 03 февраля 2021

Семьи Тюмени во ВКонтакте | Фото: Семьи Тюмени во ВКонтакте

Фотоконкурс "Супер-папа", посвященный Дню защитника Отечества, стартовал в Тюмени. В девятый раз профессиональное и народное жюри выберет двух победителей, которым подарят фитнес-браслеты. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала специалист по работе с молодежью центра внешкольной работы "Дзержинец" Анна Яркова.

Конкурс пройдет по двум номинациям. Самую оригинальную фотографию супер-папы выберет оргкомитет конкурса, а приза зрительских симпатий удостоится любимец публики, который соберет наибольшее число голосов.

Фотографии нужно направить до 19 февраля в группу личным сообщением или на почту mstower@mail.ru с пометкой "Супер-папа". Организаторы выставят фото на голосование в соцсетях 20 февраля, а итоги подведут 27 февраля.

"Чаще всего нам отправляют фото пап с детьми, которые веселятся или занимаются любимым делом, а также изображения, связанные с папиной профессией или увлечением", - отметила специалист.

По ее словам, конкурс очень популярен, 215 пап стали его участниками в 2020 году, голосовали за них около 4 тыс. тюменцев.

Организаторы пояснили, что принять участие в конкурсе могут также папы Тюменской области, если в случае победы смогут самостоятельно забрать приз.

Посмотреть все фотографии участников предыдущего конкурса можно здесь.

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Инна Кондрашкина

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# День защитника Отечества , папа , фотоконкурс

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