ФК "Тюмень" пригласил на просмотр чемпиона Туркменистана

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Два опытных футболиста присоединились к ФК "Тюмень" на сборе в Сочи, сообщает пресс-служба клуба.

33-летний атакующий полузащитник Максим Казанков был чемпионом Туркмении и брал бронзу чемпионата Узбекистана. В российской премьер-лиге возможный новичок "Тюмени" сыграл 22 матча в составе "СКА-Хабаровска". Последние полтора сезона провел в томской "Томи", за которую в ФНЛ отметился восемью голами в 47 играх.

28-летний полузащитник Максим Машнев в ФНЛ провел больше 100 матчей за родной иркутский "Байкал", "Арсенал" из Тулы, владивостокский "Луч" и "Чайку" из Песчанокопского. Нынешний сезон начал в "Урарту", который занимает шестое место в чемпионате Армении.

Оба футболиста находятся на просмотре у тренерского штаба "Тюмени".