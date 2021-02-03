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ФК "Тюмень" пригласил на просмотр чемпиона Туркменистана

Спорт, 18:21 03 февраля 2021

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Два опытных футболиста присоединились к ФК "Тюмень" на сборе в Сочи, сообщает пресс-служба клуба.

33-летний атакующий полузащитник Максим Казанков был чемпионом Туркмении и брал бронзу чемпионата Узбекистана. В российской премьер-лиге возможный новичок "Тюмени" сыграл 22 матча в составе "СКА-Хабаровска". Последние полтора сезона провел в томской "Томи", за которую в ФНЛ отметился восемью голами в 47 играх.

28-летний полузащитник Максим Машнев в ФНЛ провел больше 100 матчей за родной иркутский "Байкал", "Арсенал" из Тулы, владивостокский "Луч" и "Чайку" из Песчанокопского. Нынешний сезон начал в "Урарту", который занимает шестое место в чемпионате Армении.

Оба футболиста находятся на просмотре у тренерского штаба "Тюмени".

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