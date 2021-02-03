В Тюмени откроется ресторан Аркадия Новикова

| Фото: пресс-служба компании «МаксиМ» | Фото: пресс-служба компании «МаксиМ»

Известный ресторан "Сыроварня" откроют группа компаний NOVIKOV GROUP и компания "МаксиМ" в Тюмени, сообщает пресс-служба сети.

Заведение расположится в новом жилом квартале, ограниченном улицами Первомайская, Советская и Сакко.

Концепция интерьера еще в разработке. Известно, однако, что при его создании будут использоваться элементы, подчеркивающие локальные традиции (например, резьба по дереву, выполненная местными мастерами, или ковры ручной работы). Ресторан рассчитан на 100 человек, его общая площадь - 860 кв. м.

| Фото: пресс-служба компании «МаксиМ» | Фото: пресс-служба компании «МаксиМ»

Отличительная черта "Сыроварен" — размещение производства непосредственно в ресторане. Гости смогут наблюдать, как изготавливаются моцарелла, буррата, страчателла или качотта. Технологический процесс построен на традиционном итальянском методе с использованием молока местных фермеров.

Первую "Сыроварню" Аркадий Новиков открыл в 2015 году в Москве. Сегодня заведения сети на условиях франшизы успешно работают в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Краснодаре и других российских городах.