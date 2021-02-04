Депутат Госдумы оказал материальную помощь тюменцу с серьезным заболеванием

| Фото: Уральский МКС партии "Единая Россия | Фото: Уральский МКС партии "Единая Россия

Депутат Госдумы Иван Квитка оказал материальную помощь тюменцу, страдающему серьезным заболеванием, по итогам приема граждан по личным вопросам в Тюмени 3 февраля, сообщает пресс-служба Уральского координационного совета партии "Единая Россия".

Житель Тюмени рассказал, что который попал в сложную жизненную ситуацию: у него диагностировали серьезное заболевание, он не может работать, потому что вынужден проходить длительное лечение. Семьи нет, живет на социальное пособие. Иван Квитка предоставил ему помощь.

К депутату обратилась 92-летняя пенсионерка, которая сообщила, что из-за самоизоляции не покидает квартиры и не может купить продукты. Депутат приобрел и лично привез ветерану все необходимое.

Жительница Ялуторовска пожаловалась на большое число насекомых и антисанитарию на чердаке многоквартирного дома, где она проживает. По словам пенсионерки, управляющая компания недобросовестно выполняет свои обязанности, также у заявительницы есть вопросы к качеству проведенного капремонта. Она обратилась к депутату, чтобы Квитка помог повлиять на сложившуюся ситуацию.

Еще один заявитель пожаловался парламентарию на мошеннические действия со стороны строительной организации. По словам тюменца, застройщик взял предоплату за возведение частного жилого дома, после этого нарушил сроки строительства и перестал выходить на связь с заказчиком. Сейчас по решению суда фирма обязана выплатить заявителю все расходы, но он опасается, что не получит своих денег обратно.

Жители области обращались к депутату по различным темам, касающимся также социальных выплат, услуг здравоохранения. Иван Квитка подчеркнул, что ни один вопрос не останется без внимания, и взял каждое обращение в работу.