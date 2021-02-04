Тюменская область ломает стереотипы о нефтяном крае

| Фото: администрация города Тобольска ВК | Фото: администрация города Тобольска ВК

Перебарывать сложившиеся стереотипы о Тюменской области, как о нефтяном крае намерены в фонде "Инвестиционное агентство Тюменской области", сообщил заместитель генерального директора инвестиционного агентства, начальник отдела привлечения инвестиций Игорь Смолягин.

По его словам, когда заходит речь про стратегию региона в части приоритетных направлений привлечения инвестиций, всегда приходиться бороться с предрассудками и устоявшимися представлениями людей.

"Например, помимо нефтянки, одним из приоритетов тюменского региона считается туризм. Имея город Тобольск в составе области и точки начала освоения Сибири, было бы не разумно не использовать это для развития региона. Также в приоритетах агропромышленный комплекс", - сказал он.

Смолягин рассказал, что когда спрашивают, какие приоритетные направления развития в Тюменской области, не предполагают, что это будет направление АПК. И очень удивляются, что на самом деле регион развит в части аграрного сектора.

"Привлечение инвестиций во многом будет работой по удивлению людей – мы будем рассказывать о том, какая на самом деле Тюменская область, ломать их стереотипы", - пояснил он.

В инвестагентстве уточнили, что благодаря хорошей репутации Тюменской области у инвесторов нет предрассудков в части предоставления земли под реализацию проектов и администрирования.