МЧС дало прогноз по паводку в Тюменской области

ИИЦ "Сельский труженик" Вагайского района ИИЦ "Сельский труженик" Вагайского района

Обильного паводка в Тюменской области в 2021 году не ожидается, сказал начальник Главного управления МЧС России по региону, полковник внутренней службы Артур Хачатрян.

Окончательный прогноз будет сформирован в начале апреля, по предварительным данным большой воды не будет.

"Повтора ситуации 2016-2017 не будет. Более того, возведено около 172 гидротехнических сооружений в населенных пунктах. Возможно подтопление низководных мостов, земель, но угрозы подтопления жилых домов пока нет", - сказал он, напомнив, что в прошлом году в зону подтопления попали Вагай и Ачиры, но пострадали лишь приусадебные участки.

Напомним, что муниципалитеты обеспечат очистку каналов для отвода талых вод, проверят откосы дамб.