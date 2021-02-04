МЧС дало прогноз по паводку в Тюменской области
Обильного паводка в Тюменской области в 2021 году не ожидается, сказал начальник Главного управления МЧС России по региону, полковник внутренней службы Артур Хачатрян.
Окончательный прогноз будет сформирован в начале апреля, по предварительным данным большой воды не будет.
"Повтора ситуации 2016-2017 не будет. Более того, возведено около 172 гидротехнических сооружений в населенных пунктах. Возможно подтопление низководных мостов, земель, но угрозы подтопления жилых домов пока нет", - сказал он, напомнив, что в прошлом году в зону подтопления попали Вагай и Ачиры, но пострадали лишь приусадебные участки.
Напомним, что муниципалитеты обеспечат очистку каналов для отвода талых вод, проверят откосы дамб.