В Тюмени омбудсмен и специалисты Роспотребнадзора помогают пенсионерке вернуть деньги

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 35 тыс. рублей помогают взыскать тюменской пенсионерке специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области. Такую сумму женщина оплатила юридической фирме за оказание услуг, которые не могли удовлетворить ее пожелания.

В фирму женщина обратилась в надежде добиться перерасчета пенсии, как оказалось впоследствии, не имея на него правовых оснований.

"В компании "ДЕ-ЮРЕ" меня убедили, что мне положен перерасчет пенсии, да еще и материальная помощь от Пенсионного фонда. Взялись подготовить документы для выплаты компенсации - более 100 тысяч рублей. Еще и убеждали, что оплатить их услуги надо сегодня: завтра цена вырастет. Я оплатила им 35 тысяч рублей", - рассказала женщина журналисту "Тюменской линии".

О потере денег тюменка узнала в офисе уполномоченного по правам человека в Тюменской области, куда она обратилась с заявлением, подготовленным юридической фирмой. Там пояснили, что правовых оснований для перерасчета нет, вопрос можно было рассмотреть бесплатно, обратившись за разъяснениями в Пенсионный фонд и уполномоченные органы власти. Юридическая фирма об этом знала, но обещала положительный результат и приняла оплату за заведомо проигрышное дело.

По словам экспертов, случаи злоупотребления юридической неграмотностью тюменцев - совсем не редкость.

"Сомневаясь в некоторых вопросах, люди считают необходимым обратиться к грамотному юристу, который подтвердит или опровергнет их мнение. Юрист оказывается человеком, чья к цель - взять деньги, и сообщает то, что потребитель хочет услышать. Они часто некомпетентно готовят даже обращение в суд, пишут нам, в городскую и областную прокуратуру. Обращения скапливаются в Пенсионном фонде, департаменте здравоохранения или социального развития, - пояснил Уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев. - В подобных случаях наш помощник - Роспотребнадзор, потому что здесь речь о некачественном оказании услуг. Роспотребнадзор идет в суд от лица гражданина и зачастую выигрывает. Бывает также, что все успешно решается в досудебном порядке после обращения гражданина в организацию о возврате денег".

Впрочем, по словам пострадавшей, мирный вариант пока не сработал, юридическая фирма от возврата средств отказалась. Роспотребнадзор возбудил дело об административном правонарушении и помогает с подготовкой документов в суд.

"У нас несколько оснований для обращения в суд. Первое - статья 32 закона "О защите прав потребителей", согласно которой потребитель в одностороннем порядке может отказаться от исполнения договора, за минусом фактически понесенных расходов исполнителя. В споре о суммах этих расходов суды, впрочем, в ряде случаев встают на сторону компаний-ответчиков. Второе основание - по восьмой и десятой статье закона, это непредоставление достоверной информации на этапе заключения договора. На основании статьи 12, 29 закона "О защите прав потребителей", гражданин может рассчитывать на неустойку, штраф и компенсацию морального вреда", - пояснил начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Тюменской области Артём Никоза.

В любом случае, желающим восстановить свои права потребителям эксперт советует не тянуть с обращением в Роспотребнадзор, а также прикладывать полный пакет документов, желательно с ответами органов, заявления в которые были подготовлены юридическими фирмами. Это поможет сделать вывод о том, были ли нарушены права потребителя.

Тем жителям региона, кто намерен обращаться в юридические фирмы, специалист рекомендует внимательно читать договор об услугах и помнить, что ни один добросовестный юрист не даст клиенту стопроцентную гарантию положительного исхода дела.

Татьяна Ковалева