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На мастер-классе тюменцев научат создавать книжки для любимых

Общество, 10:02 05 февраля 2021

из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте

Мастер-класс "Книжка про любимого" пройдет в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 5 февраля в 19 часов, сообщают организаторы.

"Будем делать книгу в подарок для любимых — второй половинки, родителей, бабушки или дедушки, вас самих", – анонсируют организаторы.

Помогут оформить книгу красиво и оригинально создательницы "Ок кружок" и "Здесь маркета" Марина Кулакова и Гаянэ Петросьянц.

Мастер-класс бесплатный. Зарегистрироваться можно, написав в личные сообщения дизайнеру Диане Окаевой.

Возрастное ограничение: 16+.

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# книги , Контора пароходства

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