На мастер-классе тюменцев научат создавать книжки для любимых
| Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте
Мастер-класс "Книжка про любимого" пройдет в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 5 февраля в 19 часов, сообщают организаторы.
"Будем делать книгу в подарок для любимых — второй половинки, родителей, бабушки или дедушки, вас самих", – анонсируют организаторы.
Помогут оформить книгу красиво и оригинально создательницы "Ок кружок" и "Здесь маркета" Марина Кулакова и Гаянэ Петросьянц.
Мастер-класс бесплатный. Зарегистрироваться можно, написав в личные сообщения дизайнеру Диане Окаевой.
Возрастное ограничение: 16+.