На мастер-классе тюменцев научат создавать книжки для любимых

| Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте

Мастер-класс "Книжка про любимого" пройдет в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 5 февраля в 19 часов, сообщают организаторы.

"Будем делать книгу в подарок для любимых — второй половинки, родителей, бабушки или дедушки, вас самих", – анонсируют организаторы.

Помогут оформить книгу красиво и оригинально создательницы "Ок кружок" и "Здесь маркета" Марина Кулакова и Гаянэ Петросьянц.

Мастер-класс бесплатный. Зарегистрироваться можно, написав в личные сообщения дизайнеру Диане Окаевой.

Возрастное ограничение: 16+.