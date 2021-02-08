Конкурс рисунка для медицинских масок приглашает всех желающих

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Объявлен международный конкурс рисунка для медицинских масок. Дедлайн 15 февраля. К участию приглашаются все желающие, сообщают организаторы.

Принимаются рисунки и узоры для тканевой защитной маски. Это может быть модная маска, которую можно носить каждый день или необычная, смелая маска.

Тема, техника исполнения не ограничены. Конкурсная работа должна быть создана в шаблоне: PSD mdp png.

Завязки маски могут быть белыми или черными, будет выбран цвет ремешка, соответствующий дизайну, если вы хотите выбрать цвет, укажите его в описании.

Технические требования: JPG, PNG; размер файла до 30 МБ; CMYK.

Заявки принимаются через сайт конкурса, следуйте написанным инструкциям по загрузке работы.

Победитель получит 10 тыс. 000 иен, 5 масок с собственным дизайном и и по 1 маске с рисунками других победителей (максимум 9).

Будет разыграно 50 масок среди всех, кто поделится своей работой в твиттере с хэштегом #MaskDesignContest