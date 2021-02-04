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В Тюмени выбрали лучшие снежные фигуры

Общество, 17:23 04 февраля 2021

Тюменский образовательный канал | ТОК во ВКонтакте | Фото: Тюменский образовательный канал | ТОК во ВКонтакте

Лучшие снежные фигуры 2021 года выбрали в Тюмени. 45 детских садов и школ стали участниками городского конкурса "Белый фестиваль", сообщает департамент образования Тюмени.

Один из самых необычных снежных городков конкурса посвящен Году науки и технологий. В нем есть собственный адронный коллайдер, ракеты, станция "Мир" и даже летающая тарелка.

Творческие коллективы ребят, родителей и педагогов представили 900 фотографий своих работ. Среди команд учреждений победу одержали детские сады №№ 110, 112, 158. Среди педагогов первое место получили специалисты детских садов № 110 и 134, а также школы № 58.

Тюменский образовательный канал | ТОК во ВКонтакте Тюменский образовательный канал | ТОК во ВКонтакте Тюменский образовательный канал | ТОК во ВКонтакте Тюменский образовательный канал | ТОК во ВКонтакте Тюменский образовательный канал | ТОК во ВКонтакте Тюменский образовательный канал | ТОК во ВКонтакте Тюменский образовательный канал | ТОК во ВКонтакте ﻿

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