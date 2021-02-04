Тюменцы поборются за призы в кулинарном конкурсе "Коронное блюдо"

| Фото: скриншот с видео из группы "Рынок "Алебашевский Bazar" во ВКонтакте | Фото: скриншот с видео из группы "Рынок "Алебашевский Bazar" во ВКонтакте

Сертификат на путевку от турагентства получит победитель кулинарного конкурса "Коронное блюдо", финал которого развернется на "Алебашевском базаре" в Тюмени 7 марта.

Принять участие в проекте могут все желающие от 18 до 64 лет вне зависимости от того, умеют они готовить или нет. Конкурс объединит 21 участника.

"Участие бесплатное. Конкурс полностью проводится за счет "Алебашевского базара". Корнеры – точки с едой, которые размещены на втором этаже здания, - посвящены определенной кухне. Есть сербская, русская, грузинская и другие. У каждого корнера есть шеф-повар, он наберет команду из трех человек. Участники, подающие заявки, сразу указывают к какой кухне они хотели бы присоединиться", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" куратор проекта Елена Кусмарцева.

6 февраля пройдет отбор участников. События проекта намечены на выходные. Каждую неделю будет новое задание. В рамках определенной кухни надо придумать блюдо с интересной подачей. Так, 14 февраля конкурсанты должны приготовить романтический ужин, а 20 февраля – завтрак для мужчины.

Как рассказала Елена Кусмарцева, в жюри войдут известные тюменские шеф-повара. Каждые выходные один из них будет давать бесплатный мастер-класс для гостей "Алебашевского базара". Также к проекту привлечены блогеры, они тоже будут участвовать и оценивать блюда.

За главный приз поборются команды-финалисты. В завершающем испытании поварам предстоит готовить блюдо из определенного набора продуктов. Также участников ждут подарки от партнеров.

Тюменцы успевают подать заявку, заполнив анкету в сообществе рынка во ВКонтакте, до 6 февраля. Для общения и информирования участников создан чат в Viber.

Инна Пахомова