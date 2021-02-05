Тюменские власти заявили о готовности работать с частными социальными учреждениями

| Фото: департамент соцразвития Тюменской области | Фото: департамент соцразвития Тюменской области

Частные организации, оказывающие социальные услуги, связанные с круглосуточным пребыванием людей, могут получить государственные заказы. Главные условия - легализация бизнеса и соблюдения требований пожарной и иной безопасности, сообщил директор департамента социального развития Тюменской области Дмитрий Грамотин.

"В регионе выявлено 99 объектов круглосуточного пребывания людей: центры реабилитации нарко- и алкозависимых, центры пребывания лиц без определенного места жительства, религиозные организации и пансионаты для размещения пожилых лиц и инвалидов. По данным объектам надзорные органы проводят проверку соблюдения требований санитарно-эпидемиологической, пожарной безопасности", - сказал он.

В случае, если по решению суда деятельность этих организаций прекращается, региональные департаменты социального развития и здравоохранения оказывают помощь по размещению их постояльцев как в государственных и муниципальных учреждениях, так и в частных организациях, которые соответствуют требованиями безопасности.

Организации, деятельность которых была приостановлена, после устранения нарушений могут продолжить работу. Например, организации "Центр Милосердия", "Будущее начинается сегодня", устранили нарушения по ходу проверки и продолжили свою деятельность.

Департамент социального развития оказывает организациям методическую помощь по легализации деятельности, соблюдению требований и обучению специалистов.

Напомним, ранее губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что правительство региона не ставит задачу закрыть частные пансионаты для престарелых.