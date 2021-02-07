В Тюменской области в 2020 году открыли 37 новых ФАПов

| Фото: пресс-службы областной больницы № 23 | Фото: пресс-службы областной больницы № 23

37 ФАПов открыли в Тюменской области в 2020 году. Жители небольших сел, сообщает пресс-служба областной думы, могут обратиться к терапевту, хирургу, акушеру, сдать анализы или пройти флюорографию и УЗИ, не выезжая в районный центр

В 2021 году в рамках региональной программы модернизации планируется заменить шесть фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в ветхом состоянии.

В городах Ишиме, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске открыты межтерриториальные центры, в составе которых созданы первичные сосудистые отделения для больных с острым инфарктом миокарда и острыми нарушениями мозгового кровообращения, онкологические и травматологические центры.