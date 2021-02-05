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"Контора пароходства" запускает серию лекций о перформансах и искусстве

Общество, 18:36 05 февраля 2021

из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте

Серию открытых лекций запускает Школа-лаборатория перформативных практик PRF в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени с 6 февраля, сообщают организаторы.

Первая лекция "Опыты междисциплинарности: институциональные и независимые перформативные проекты Урала" начнется 6 февраля в 14 часов. Встреча пройдет в формате Zoom.

Лекция "Загляни в глаза слону, или Что считать произведением искусства?" начнется 7 февраля в 18 часов 30 минут.

13 февраля состоятся сразу три лекции. В 12 часов начнется zoom-беседа "Различные формы перформативных практик от школы перформанса в Екатеринбурге". В 14 часов 30 минут — zoom-беседа "Современный танец и перформанс. Личный опыт". В 17 часов тюменцев зовут на лекцию-перформанс "Лекция. Перформанс. Художник".

14 февраля на 16 часов запланирована zoom-лекция "Пространство симультанного перформанса: параметры открытости и правила взаимодействия потоков".

Завершит серию встреч просмотр и обсуждение фильма "Марина Абрамович. В присутствии художника". Показ начнется 20 февраля в 11 часов.

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# Контора пароходства , лекция

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