  • 8 февраля 20218.02.2021понедельник
  • В Тюмени -18..-20 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские студенты пройдут стажировку в ведущих компаниях России

Общество, 09:23 08 февраля 2021

www.профстажировки.рф | Фото: www.профстажировки.рф

Новая волна проекта "Профстажировки 2.0" стартовала в России в форме всероссийского конкурса студенческих работ как новый формат дистанционного практико-ориентированного образования, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

До 30 апреля любой студент может дистанционно выбрать на платформе профстажировки.рф один из кейсов и посвятить его решению тему своей студенческой работы. Можно отправить заявку одновременно на три кейса разных работодателей. Авторов лучших решений работодатели пригласят на практику или стажировку, в том числе в дистанционном формате.

На цифровой платформе "Профстажировки.рф" размещено более 4,8 тыс. практических кейсов. Партнерами программы являются 1426 ведущих партнеров-работодателей страны. В их числе: Минстрой России, "Росатом", "Роскосмос", "СИБУР Холдинг", "Россети", BIOCAD, "Ростелеком", "РЖД", "Группа ГАЗ", "Росгеология", "Аэрофлот", "Почта России", "Северсталь" и другие.

Участие в проекте позволяет расширить информационную базу для выполнения выпускных работ и установить новые партнерские отношения с ведущими российскими компаниями.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# стажировка , студенты , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:58 08.02.2021Морозы продержатся в Тюмени до конца недели
09:35 08.02.2021В Ишиме снизилось число больных СOVID-19 с большим поражением легких
09:23 08.02.2021Тюменские студенты пройдут стажировку в ведущих компаниях России
09:21 08.02.2021Тюменский саксофонист Вячеслав Токарев выступит перед гостями отеля Vostok