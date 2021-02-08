Тюменские студенты пройдут стажировку в ведущих компаниях России

| Фото: www.профстажировки.рф | Фото: www.профстажировки.рф

Новая волна проекта "Профстажировки 2.0" стартовала в России в форме всероссийского конкурса студенческих работ как новый формат дистанционного практико-ориентированного образования, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

До 30 апреля любой студент может дистанционно выбрать на платформе профстажировки.рф один из кейсов и посвятить его решению тему своей студенческой работы. Можно отправить заявку одновременно на три кейса разных работодателей. Авторов лучших решений работодатели пригласят на практику или стажировку, в том числе в дистанционном формате.

На цифровой платформе "Профстажировки.рф" размещено более 4,8 тыс. практических кейсов. Партнерами программы являются 1426 ведущих партнеров-работодателей страны. В их числе: Минстрой России, "Росатом", "Роскосмос", "СИБУР Холдинг", "Россети", BIOCAD, "Ростелеком", "РЖД", "Группа ГАЗ", "Росгеология", "Аэрофлот", "Почта России", "Северсталь" и другие.

Участие в проекте позволяет расширить информационную базу для выполнения выпускных работ и установить новые партнерские отношения с ведущими российскими компаниями.