Стартовал отбор участников и команд в Центр компетенций Западно-Сибирского НОЦ

| Фото: ноц.рф | Фото: ноц.рф

Стартовал отбор участников и команд в ключевые школы Центра развития компетенций Западно-Сибирского НОЦ - Школу научного лидерства и Школу руководителей научно-технических проектов, сообщает Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Школа научного лидерства ведет подготовку руководителей научных проектов, лабораторий, центров, способных к эффективной организации научно-исследовательской деятельности научной группы, лаборатории, кафедры или отдельного научного проекта.

В Школе руководителей научно-технических проектов готовят руководителей научно-технических проектов, способных обеспечить перевод исследовательской идеи в инновационную технологию или продукт.

Отбор участников проводится на конкурсной основе, максимальное количество участников каждой школы – не более 120 человек (до 15 проектов).

С информацией о проектах и результатах деятельности Центра развития компетенций в 2019–2020 гг. можно ознакомиться на сайте проекта.

Форма заявки здесь. Индивидуальные заявки принимают до 12 февраля.