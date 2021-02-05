Тюменцев приглашают на игротеку в библиотечный центр для молодежи

| Фото: Информационно-библиотечный центр для молодежи (архив) | Фото: Информационно-библиотечный центр для молодежи (архив)

Тюменцы могут поиграть настольные игры в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) 6 февраля в 11 часов.

"Игротека проводится регулярно два раза в месяц по субботам. Вход свободный, а это значит, что любой желающий может прийти с семьей, друзьями и провести время весело", – рассказала главный библиотекарь абонемента литературы на иностранных языках Галина Магомедова.

Выбор игр разнообразен: "Дженга", "Эволюция", "Скрабл", "Манчкин", "Имаджинариум" и так далее. В библиотечном центре более 30 наименований как для взрослых, так и для детей.

"Если гости не смогут разобраться с правилами, наши библиотекари помогут и даже составят компанию", – добавила Галина Магомедова.

Инна Пахомова