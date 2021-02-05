В Тюмени в 2021 году отремонтируют почти 23 километра дорог

| Фото: Тюмень - наш дом во ВКонтакте | Фото: Тюмень - наш дом во ВКонтакте

Около 23 км дорог планируется реконструировать и отремонтировать в Тюмени в 2021 году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На девяти объектах общей протяженностью 17,08 км выполнят фрезерование, сообщает городская администрация.

В список первой очереди вошли участки улиц Щербакова, Николая Чаплина, Амурская, Республики, Старого Тобольского тракта, Тобольского тракта, Московского тракта, подъезд к с/о "Яровское", "Агросад". Муниципальные контракты на ремонт планируется заключить в апреле, далее будет определен список дорог второй очереди.

Также в 2021 году планируется построить более 10 км новых дорог. Работы будут проводить в микрорайонах Ямальский-2, Восточный-2, Ново-Патрушево, Плеханово, жилом районе Березняковский. Также продолжится строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы.

Перечень подлежащих обновлению дорог составляется на основании реестра потребности в работах по капремонту с учетом критериев оценки дорог и пожеланий горожан. Учитываются такие факторы, как обеспечение подъезда к объектам социальной сферы, фактическое состояние проезжей части, наличие или отсутствие тротуаров и наружного освещения.

Увидеть, где запланированы дорожные работы, тюменцы могут на интерактивной карте портала "Тюмень – наш дом" в разделе "Ремонт и реконструкция дорог в 2014–2021 гг.".