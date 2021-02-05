Новые технологии возрождают легендарный Самотлор

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Уникальная технология, протестированная на 515 скважинах Самотлорского нефтяного месторождения, позволила достичь увеличения добычи нефти за 13 месяцев на 1%.

Цифровая интегрированная модель, сообщает департамент информации и рекламы ПАО "НК "Роснефть", позволяет обрабатывать любые по размеру объемы данных, значительно ускорять процессы расчетов потенциала добычи скважин, включая влияния инфраструктуры на работу скважин и, как результат, увеличить объем и эффективность оптимизационных мероприятий по сравнению с применяемыми в настоящее время подходами решения данной задачи. При создании модели учтена вся совокупность взаимовлияющих факторов, таких как распределение дебитов и давлений на кустовых площадках, режимы потоков и давлений трубопроводов. Для повышения точности расчетов в библиотеку базы данных внесены оригинальные характеристики насосов, двигателей, кабельной продукции.

Программа разработана специалистами "Самотлорнефтегаза", корпоративного научного института "СамараНИПИнефть" и компании ВР.

По результатам пилотного проекта принято решение о тиражировании технологии на новом участке Самотлорского месторождения, который признан потенциально перспективным для применения нового цифрового инструмента.

Самотлор - крупнейшее в России и 6-е в мире нефтяное месторождение. Месторождение было открыто 22 июня 1965 года в результате поисково-разведочных работ, производимых Мегионской нефтеразведочной экспедицией. По словам первооткрывателей, пробившийся из разведочной скважины фонтан был такой силы, что нагревались стальные трубы, а его отдача была более тысячи тонн в сутки.

Разведанные запасы нефти Самотлорского месторождения оцениваются в 7,1 млрд тонн, из них извлекаемые запасы составляют 2,7 млрд тонн. По оценкам экспертов, запасы Самотлора выработаны более, чем на 70%. В настоящее время на месторождении применяют такие современные технологии как гидроразрыв пласта и кустовое бурение, что позволило получить доступ к трудноизвлекаемым пластам и существенно стабилизировать уровень добычи.