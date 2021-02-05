В Тюмени фильм о рок-музыкантах покажут в книжном магазине

| Фото: из сообщества книжного магазина "Никто не спит" во ВКонтакте | Фото: из сообщества книжного магазина "Никто не спит" во ВКонтакте

Показ фильма "Про рок" пройдет в книжном магазине "Никто не спит" в Тюмени 6 февраля в 18 часов, сообщают организаторы.

"Про рок" — это история трех молодых музыкантов, которые идут к своей мечте, по пути сталкиваясь с рутиной повседневности, с переменами в личной жизни, с нехваткой образования и денег, с потоками чужих интересов.

"На каждой развилке в пути герои отвечают на главные вопросы: чего именно я хочу и туда ли я иду?", – анонсируют организаторы.

Зрителям необходимо взять с собой маски.

Магазин "Никто не спит" находится по адресу: ул. 8 Марта, 2/1.