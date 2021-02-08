Ученые ТюмГУ примут участие в исследовании клещей на берегах Каспийского моря

| Фото: sanepidservis.ru | Фото: sanepidservis.ru

Сотрудники Института X-BIO ТюмГУ вместе с исследователями трех институтов РАН получили трехлетний грант по итогам конкурса российско-иранских проектов РФФИ. Совместно с учеными из Ирана они будут работать над проектом "Клещи берегов Каспийского моря: фауногенетические связи и структура сообществ", сообщает пресс-служба вуза.

В ходе проекта будет охарактеризовано население клещей берегов Каспийского моря на территории Калмыкии и Дагестана в России, а также Казахстана и Ирана. Предстоит сравнить сообщества клещей на песчано-каменистых пляжах, маршах, в зарослях тростников, колониях птиц, на берегах разного строения, находящихся в разных климатических условиях с морскими водами разной солёности.

Ученые планируют изучить генетическую структуру наиболее обычных видов литоральных клещей в разных частях каспийского побережья, а также на берегах Черного, Балтийского, Баренцева и Белого морей для возможных филогеографических реконструкций и определения времени дивергенции их черноморских и каспийских популяций.

Со стороны ТюмГУ в проекте будет участвовать ведущий научный сотрудник Института X-BIO Сергей Ермилов. Руководить проектом с российской стороны будет заведующая лабораторией синэкологии Института проблем экологии и эволюции им. академика А. Н. Северцова РАН Ольга Макарова. Иранскую сторону представит кафедра биоразнообразия Института науки, высоких технологий и наук об окружающей среде Университета передовых технологий из города Керман.

Результаты работы могут быть использованы при организации мониторинга состояния приморских экосистем, при оценке антропогенных нарушений окружающей среды на Каспии.