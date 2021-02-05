Тюменские врачи диагностировали инфаркт миокарда у мужчины с болью в животе

| Фото: пресс-служба ОКБ № 2 | Фото: пресс-служба ОКБ № 2

Исследование, проведенное с помощью мобильного аппарата ЭКГ, помогло выявить инфаркт миокарда у пациента тюменской ОКБ № 2. Изначально он обратился в больницу с жалобами на боль в животе, однако дополнительное обследование позволило поставить точный диагноз, сообщает пресс-служба учреждения.

Боли в верхней части живота у мужчины появились на фоне стресса, позже он позвонил в скорую медицинскую помощь. Наряду с обследованием у хирургов мужчине выполнили электрокардиограмму при помощи мобильного аппарата и выявили изменение сердечного ритма с признаками нарушения миокарда. После уточняющего обследования терапевты подтвердили у пациента инфаркт и оперативно госпитализировали его в стационарное отделение.

"Бывают случаи, когда инфаркт миокарда проявляется не только болью за грудиной. В данном случае он проявился не типичным для него болевым синдромом - болью в животе. Благодаря оперативной и слаженной работе специалистов и грамотной маршрутизации приемного отделения, врачи быстро диагностировали патологию и своевременно оказали помощь", - рассказала руководитель терапевтической службы ОКБ № 2 Наталья Оконечникова.

Всего в областной больнице работают девять мобильных аппаратов теле-ЭКГ. Возможности нового оборудования позволяют оперативно и круглосуточно выполнять исследования тяжелым пациентам после травм, оперативных вмешательств прямо в реанимации или в палате, для этого нет необходимости везти их в другое отделение. Результаты ЭКГ, как диаграмма, так и ее описательная часть, передаются врачам в электронном виде. Ежегодно медики ОКБ № 2 выполняют около 55 тыс. ЭКГ.