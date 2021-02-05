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Ученые из России и Беларуси примут участие в неделе науки в университете Северного Зауралья

Общество, 18:56 05 февраля 2021

edu.gov.ru

Ученые из различных регионов России и Республики Беларусь примут участие в неделе науки в аграрном университете Северного Зауралья с 8 по 12 февраля. Практики, хозяйственники и студенты обсудят тренды и проблемы АПК, сообщает пресс-служба вуза.

Особенностью организации площадок, панельных дискуссий и круглых столов в этом году станет возможность открытого присоединения к трансляции событий в интернете. Вместе с докладчиками в одном информационном поле может оказаться любой желающий.

"Большая наука начинается с увлеченных людей! В наших силах формировать интерес к науке со студенческой скамьи, передавать опыт старшего поколения исследователей пытливым молодым людям, воспитывая у них способность добывать новые знания", - отметила ректор университета Елена Бойко.

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# ГАУ Северного Зауралья , неделя науки

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