Тюменцам рассказали, как сделать активный отдых более безопасным

| Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия"

Зимние забавы могут привести к ушибам, вывихам, повреждениям связочного аппарата голеностопного и коленного суставов, переломам костей рук и ног. Чаще всего взрослые и дети травмируются при катании с горок, рассказали в департаменте здравоохранения.

Тюменцам напоминают, прежде чем скатиться с горки, нужно убедиться, что покрытие спуска ровное, без щербин, кочек и посторонних предметов, а само оно не упирается в строения или деревья и не выходит на дорогу.

Также следует оценить безопасность подъема: не стоит взбираться на горку, если на ступенях многолюдно. В толпе легко поскользнуться, а падение с лестницы чревато переломами лучевых костей. Если вы не удержали равновесие, не вытягивайте руки, а прикрывайте ими голову, чтобы избежать черепно-мозговой травмы.

Обратите внимание и на место перехода верхней площадки горки в спуск: чем плавнее - тем лучше. Удар об острый выступ или трамплин может привести к компрессионному перелому позвоночника.

Во время бега на лыжах или коньках чаще всего травмируются люди, которые занимаются этими видами спорта от случая к случаю. Уберечься от травм можно, обращая больше внимания на детали: каждый раз проверяйте надежность крепления лыж к ботинкам, а саму обувь - на соответствие размера и качество шнуровки. Не стоит отправляться одному на корт или лыжную трассу, если навыки катания оставляют желать лучшего. Попросите друзей или знакомых подстраховать вас.

Если падения не удалось избежать – не спешите вставать, сначала попробуйте пошевелить руками и ногами, приподнять голову. Если резкой боли нет – можно аккуратно подниматься. Сильная боль, невозможность пошевелить конечностью – повод обратиться за медицинской помощью: 03, с мобильного – 103. До прибытия медиков пострадавший должен как можно меньше двигаться, пишет megatyumen.ru.