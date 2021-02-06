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Тюменцев приглашают на День снега

Общество, 15:44 06 февраля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Праздник снега "Сибирское зимоборье" состоится в Тюмени на лыжной базе ДЮСШ № 2 13 февраля. К участию приглашают и спортсменов, любителей.

Организаторы готовят яркое театрализованное представление со снеговиками, активные и подвижные эстафеты, танцы с зимними героями. Режиссером "Сибирского зимоборья" стала студентка Тюменского государственного института культуры Ангелина Речкина.

День снега – достаточно молодой праздник, он проводился в Тюмени всего 7 раз.

Праздник начнется в 12 часов 30 минут, в 11 часов - регистрация участников, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".

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