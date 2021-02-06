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В ТИУ наградят интеллектуальную элиту

Общество, 15:14 06 февраля 2021

ТИУ | Фото: ТИУ

Церемония награждения победителей конкурса "Интеллектуальная элита–2020" состоится в Тюменском индустриальном университете 19 февраля, сообщает пресс-служба вуза.

Награды руководство опорного вуза, индустриальных партнеров ТИУ, общественно-политических деятели региона вручит самым талантливым и целеустремленным студентам, магистрантам, аспирантам, а также опытным преподавателям.

В 2020 году оргкомитет принял 315 конкурсных заявок. Самым активным, представившим наибольшее количество претендентов, стал институт промышленных технологий и инжиниринга.

На основании рейтинга участников определены 30 финалистов, среди которых и выберут победителей в десяти номинациях.

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# награждение , ТИУ

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