В ТИУ наградят интеллектуальную элиту

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Церемония награждения победителей конкурса "Интеллектуальная элита–2020" состоится в Тюменском индустриальном университете 19 февраля, сообщает пресс-служба вуза.

Награды руководство опорного вуза, индустриальных партнеров ТИУ, общественно-политических деятели региона вручит самым талантливым и целеустремленным студентам, магистрантам, аспирантам, а также опытным преподавателям.

В 2020 году оргкомитет принял 315 конкурсных заявок. Самым активным, представившим наибольшее количество претендентов, стал институт промышленных технологий и инжиниринга.

На основании рейтинга участников определены 30 финалистов, среди которых и выберут победителей в десяти номинациях.