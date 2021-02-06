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Из Нового Уренгоя в Москву не могут вылететь 152 пассажира

Общество, 13:19 06 февраля 2021

аэропорт Рощино во ВКонтакте | Фото: аэропорт Рощино во ВКонтакте

Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, в аэропорту Нового Уренгоя задерживается регулярный рейс "Аэрофлота" из Москвы. Причина - неприбытие воздушного судна из-за технической неисправности.

Время вылета по расписанию 9 часов 10 минут. Ориентировочное время вылета на резервном самолете - 17 часов 25 минут. Количество пассажиров на рейс - 152 человека.

Представитель авиакомпании организовал для ожидающих вылета услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Новоуренгойская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.

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# Аэрофлот , Новый Уренгой , самолет

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