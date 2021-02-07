Фотогалерея: в Тюмени открыли выставку художницы Алёны Головырских

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Персональная выставка Алёны Головырских "Пленэр без границ" открылась в Тюменском молодежном информационно-библиотечном центре 6 февраля.

Алёна Головырских – художник-график, член Союза художников России, заведующая отделением изобразительного искусства Боровской детской школы искусств "Фантазия". Художница работает преимущественно в станковой графике: акварель, пастель, соус, карандаш, тушь, перо, смешанная техника, обращается и к живописи: холст, масло.

На выставке представлены работы мастера, привезенные из путешествий и пленэров.