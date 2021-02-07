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Фотогалерея: в Тюмени открыли выставку художницы Алёны Головырских

Общество, 19:48 06 февраля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Персональная выставка Алёны Головырских "Пленэр без границ" открылась в Тюменском молодежном информационно-библиотечном центре 6 февраля.

Алёна Головырских – художник-график, член Союза художников России, заведующая отделением изобразительного искусства Боровской детской школы искусств "Фантазия". Художница работает преимущественно в станковой графике: акварель, пастель, соус, карандаш, тушь, перо, смешанная техника, обращается и к живописи: холст, масло.

На выставке представлены работы мастера, привезенные из путешествий и пленэров.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

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# выставка , пленэр , художник

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