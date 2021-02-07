Жители нижнетавдинского села прошли полное медицинское обследование в "Автопоезде здоровья"

Фото ИА "Тюменская линия". Архив. Фото ИА "Тюменская линия". Архив.

Выездной многопрофильный консультативно-диагностический центр принял жителей села Кускургуль Нижнетавдинского района. Как рассказал заведующий направлением ФАПов ОБ №15 Олег Фалалеев, врачи добрались до отдаленного села по зимнику.

"Жители села были очень довольны. И особенно им понравилось, что приехало так много профильных специалистов. Из примерно сотни жителей Кускургуля семьдесят пришли на первичный прием. На следующей неделе в Заболотье снова поедут врачи: кардиолог, эндокринолог, хирург, офтальмолог, невролог и терапевт. Чтобы проконсультировать тех пациентов, которым требуется повторный прием", - пояснил он.

"Автопоезд здоровья" – это совместный проект департамента здравоохранения Тюменской области и пяти крупных медицинских организаций. Противотуберкулезный диспансер выделил мобильный флюорограф. Медицинский город присоединил к колонне передвижной маммограф. Центр профилактики и борьбы со СПИД обеспечил "Автопоезд здоровья" экспресс-тестами на ВИЧ. Как пишет " АиФ - Западная Сибирь", из областной больницы №15 приехали терапевт, офтальмолог, лор, хирург, УЗИ-диагност, стоматолог, невролог и психиатр.

"Помимо того, что мы делаем медицинскую помощь доступней для жителей отдаленных территорий, важно обратить внимание на еще один момент. Обследование, которое проходят наши пациенты, комплексное. Мы привозим все необходимое диагностическое оборудование. Врач-терапевт не просто проводит осмотр и опрашивает на предмет жалоб. Он берет кровь на анализ, измерят давление и уровень сахара, делает электрокардиограмму", - добавила заведующая поликлиникой ОБ №15 Екатерина Кникова.