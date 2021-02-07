Пожилые люди перед вакцинацией от коронавируса должны проконсультироваться с лечащим врачом

Фото Е. Самарина. Mos.ru Фото Е. Самарина. Mos.ru

Решение о вакцинации от коронавирусной инфекции пожилые люди должны принимать совместно с лечащим врачом. Прививка "Спутник V" рекомендована людям старше 28 лет.

"По данным Минздрава России, препарат показал полную безопасность и эффективность свыше 90% для возрастной группы старше 60 лет. Однако мы понимаем, что у людей старшего возраста есть хронические заболевания. В период вакцинации они не должны быть в обострении, человек должен находиться в ремиссии. Это можно отнести ко всем людям, особенно если их заболевания входят в группу риска по коронавирусу", - рассказала руководитель пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

Перед вакцинацией необходимо посоветоваться с терапевтом, пишет Megatyumen.ru.