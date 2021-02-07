Тюменцев научат искать пропавших людей

Фото: поисковый отряд "Белая сова — Тюмень" во ВКонтакте Фото: поисковый отряд "Белая сова — Тюмень" во ВКонтакте

Гуманитарный добровольческий корпус и отряд "Белая сова" научат тюменцев искать пропавших людей. Занятия пройдут 13 и 14 февраля в молодежном пространстве "Город Молодых".

Обучать будут по двум направлениям: поиск и оказание первой помощи. 28 февраля тюменцы применят новые знания на практике – примут участие в поиске. Правда он будет учебным.

"Для участия необходимы удобная одежда, блокнот и ручка, питьевая вода и, по возможности, спортивный коврик. Участие возможно только с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической защиты – используем маски", – рассказали "Вслух.ру" в поисковом отряде "Белая сова".

К участию приглашают всех желающих старше 18 лет. Необходимо заранее зарегистрироваться.