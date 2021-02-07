  • 7 февраля 20217.02.2021воскресенье
  • В Тюмени -14..-16 С 9 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцев научат искать пропавших людей

Общество, 13:52 07 февраля 2021

Фото: поисковый отряд "Белая сова — Тюмень" во ВКонтакте

Гуманитарный добровольческий корпус и отряд "Белая сова" научат тюменцев искать пропавших людей. Занятия пройдут 13 и 14 февраля в молодежном пространстве "Город Молодых".

Обучать будут по двум направлениям: поиск и оказание первой помощи. 28 февраля тюменцы применят новые знания на практике – примут участие в поиске. Правда он будет учебным.

"Для участия необходимы удобная одежда, блокнот и ручка, питьевая вода и, по возможности, спортивный коврик. Участие возможно только с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической защиты – используем маски", – рассказали "Вслух.ру" в поисковом отряде "Белая сова".

К участию приглашают всех желающих старше 18 лет. Необходимо заранее зарегистрироваться.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:29 07.02.2021Тюменские хирурги применяют высокотехнологичные методы лечения инсульта
13:52 07.02.2021Тюменцев научат искать пропавших людей
12:29 07.02.2021Пожилые люди перед вакцинацией от коронавируса должны проконсультироваться с лечащим врачом
11:05 07.02.2021Ведущий Дмитрий Крылов: "Тюмень провинцией уж точно не назовешь"