Высокотехнологичные операции по удалению тромбов проводят в ОКБ№1

Фото: Фото ОКБ №1. Архив. Фото: Фото ОКБ №1. Архив.

17 малотравматичных операций по удалению тромба провели в первичном сосудистом отделении Областной клинической больницы №1 в 2020 году. В январе 2021 таких операций было четыре.

При ишемическом инсульте из-за тромба, закупоривающего сосуды, проявляются симптомы острого нарушения кровоснабжения головного мозга. Если врачам удается "поймать" ситуацию в начале процесса (до четырех часов с момента тромбообразования) — в ход идут терапевтические методы уничтожения тромба с помощью лекарств. Позднее нужна уже помощь хирургов.

Если с момента сосудистой катастрофы прошло не более 16 часов, современная медицина предлагает метод тромбэктомии - удаление тромба с помощью стента, введенного в артерию через небольшой прокол.

Одна из последних таких операций проведена пациенту 58 лет. Решение об экстренной операции помогла принять КТ-ангиографифия. Пациент, который до операции находился в состоянии "оглушенного сознания", к моменту выписки уже мог самостоятельно передвигаться без опоры. Сейчас он наблюдается амбулаторно, сообщает пресс-служба ОКБ №1.